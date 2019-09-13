Стало відомо, у рамках яких кримінальних проваджень Порошенка викликали до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Закінчився допит П’ятого Президента України Петра Порошенка у ДБР. Він розказав, у рамках яких кримінальних проваджень проводились слідчі дії. Про це стало відомо з прямої трансляції під Держбюро, повідомляє УНН.
Порошенко заявив, що “відбулися слідчі дії з питань спроби скасування націоналізації Приватбанку суддями сумнозвісного Окружного адміністративного суду. Було наголошено, що дії, які я здійснив з точки зору захисту інтересів прав держави, з точки зору інтересів 20 млн вкладників Приватбанку — незаконні. На сьогоднішній день пан Портнов (перший заступник керівника адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов)і його камарилья, збираються чинити тиск через ДБР. Ми нікому цього зробити не дозволимо!”.
У ДБР екс-президента питали про обставини проведення наради в адміністрації Президента, де раніше обговорювали ризики, що постали перед країною, у зв’язку з прийняттям рішення обласним судом з ренаціоналізації Приватбанку України.
Окрім Приватбанку, Порошенка питали про моряків у Керченській протоці. Він вважає, що ДБР не достатньо рішення Воєнного трибуналу, який визнав право України користуватися українською Керченською протокою та українським Азовським морем. За його словами, ДБР проводить розслідування за частиною правомірності його дій. Екс-президент передав у Держбюро свої письмові покази з цього приводу.
Нагадуємо, що сьогодні вранці почався допит Порошенка у ДБР.