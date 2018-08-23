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Стало известно, сколько в Украине есть вакцин от кори

Киев • УНН

 • 11090 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине по состоянию на 16 августа есть 785 тыс. доз вакцин против кори. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Стало известно, сколько в Украине есть вакцин от кори

Вместе с этим, за 33-ю неделю 2018 года корью заболели 615 человек - 301 взрослый и 314 детей.

"Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе", - проинформировали в ЦОЗ.

В целом, с начала года корью заболели 29 тыс. 444 человека - 12,2 тыс. взрослых и 17 тыс. 424 ребенка.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых из группы риска принимается как реагирование на вспышку кори.

"Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно", - информируют в ЦОЗ.

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В Центре напомнили, что Министерство здравоохранения утвердило приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, которые относятся к группам риска.

"Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков", - рассказали в ЦОЗ.

Как писал УНН, в июле этого года вакцин для детей не было даже в частных клиниках столицы.

Также напомним, что из-за отсутствия сыворотки во Львове недавно погиб 4-летний ребенок после укуса змеи.

По словам депутата Сергея Тригубенко, украинцы сегодня умирают от средневековых болезней из-за равнодушия чиновников. 

"И тут же: ВОЗ отчитался, что Украина стала лидером в Европе по показателю заболеваемости корью! И тут же: наш отечественный Минздрав отчитывается, что за год от ботулизма умерли 80 украинцев! Все это - последствия одной истории - отсутствие вакцин и сывороток. Мы стали свидетелями того, что в 21 веке наше государство демонстрирует полную неспособность защитить своих граждан от фактически средневековых болезней! А эти самые сыворотки и вакцины - во многих странах вообще бесплатны! У нас же их не купить даже за все деньги мира! Потому что нет! Но как? Как можно тратить миллионы на строительство "стены" из металлической решетки и не обеспечить больницы в разы дешевле гарантией здоровья детей!" - написал нардеп.

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