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Стало відомо, скільки в Україні є вакцин від кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні станом на 16 серпня є 785 тис. доз вакцин проти кору. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

Стало відомо, скільки в Україні є вакцин від кору

Разом з цим, за 33-й тиждень 2018 року на кір захворіли 615 осіб - 301 дорослий та 314 дітей.

"Це на 20,23% менше, ніж на попередньому тижні", - поінформували в ЦГЗ.

В цілому, з початку року на кір захворіли 29 тис. 444 людини - 12,2 тис. дорослих і 17 тис. 424 дитини.

Відзначається, що відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються тільки для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих з групи ризику приймається як реагування на спалах кору.

"Для щеплень КПК в Україні зараз поставляється вакцина "Пріорікс", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно", - інформують в ЦГЗ.

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У Центрі нагадали, що Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ про проведення безкоштовної імунізації дорослих, які відносяться до груп ризику.

"Таке рішення прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, мова йде про поширення захворюваності в групах, які проживають в загальному просторі (військові, учасники Операції об'єднаних сил, студенти), а також серед педагогів і медиків", - розповіли в ЦГЗ.

Як писав УНН, в липні цього року вакцин для дітей не було навіть у приватних клініках столиці.

Також нагадаємо, що через відсутність сироватки у Львові недавно загинула 4-річна дитина після укусу змії.

За словами депутата Сергія Тригубенка, українці сьогодні вмирають від середньовічних хвороб через байдужість чиновників.

"І тут же: ВООЗ відзвітував, що Україна стала лідером в Європі за показником захворюваності на кір! І тут же: наш вітчизняний МОЗ звітує, що за рік від ботулізму померли 80 українців! Все це - наслідки однієї історії - відсутності вакцин і сироваток. Ми стали свідками того, що в 21 столітті наша держава демонструє повну нездатність захистити своїх громадян від фактично середньовічних хвороб! А ці самі сироватки і вакцини - в багатьох країнах взагалі безкоштовні! У нас же їх не купити навіть за всі гроші світу! Тому що немає! Але як? Як можна витрачати мільйони на будівництво "стіни" з металевої решітки і не забезпечити лікарні в рази дешевшою гарантією здоров'я дітей!" - написав нардеп.

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