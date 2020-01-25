Стало известно, сколько младенцев получило загранпаспорт в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В 2019 году 56 тысяч 591 ребенку в возрасте до 1 года выдали загранпаспорт. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службе Украины.
“Количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года составляет в 2019 году 56 тыс. 591”, — говорится в ответе на запрос.
Напомним, центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей, среди которых Соломия, Иван, Марк, Екатерина, Богдан, Мария, но также отмечается тренд и на редкие имена.