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Стало известно, сколько младенцев получило загранпаспорт в 2019 году

Киев • УНН

 • 16341 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В 2019 году 56 тысяч 591 ребенку в возрасте до 1 года выдали загранпаспорт. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службе Украины.

Стало известно, сколько младенцев получило загранпаспорт в 2019 году

“Количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года составляет в 2019 году 56 тыс. 591”, — говорится в ответе на запрос.

Напомним, центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей, среди которых Соломия, Иван, Марк, Екатерина, Богдан, Мария, но также отмечается тренд и на редкие имена.

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