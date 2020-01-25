Стало відомо, скільки немовлят отримало закордонний паспорт в 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У 2019 році 56 тисяч 591 дитині у віці до 1 року видали закордонний паспорт. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит в Державній міграційній службі України.
“Кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон дітям, віком до 1 року складає у 2019 році 56 тис. 591”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, центральне міжрегіональне управління Міністерства юстицій України підготувало статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей, серед яких Соломія, Іван, Марк, Катерина, Богдан, Марія, але також відзначається тренд і на рідкісні імена.