Стало известно, сколько средств вернули вкладчикам обанкротившихся банков

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87437 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112876 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140600 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177647 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142732 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130614 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187957 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118391 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Стало известно, сколько средств вернули вкладчикам обанкротившихся банков

Стало известно, сколько средств вернули вкладчикам обанкротившихся банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. С начала банковского кризиса ФГВФЛ выплаты вкладчикам обанкротившихся банков около 90 млрд грн. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.  

"С начала кризиса Фонд выплатил около 90 млрд грн. В первом полугодии этого года выплаты были совсем невелики. В этом году неплатежеспособности (банков, - ред.) не случалось, поэтому мы продолжали выплаты только из старых ликвидаций - средства, которые еще не забрали. это около несколько сотен миллионов", - рассказала Рекрут.

Как сообщал УНН, хозяйственная деятельность ГП "Укрспирт" продолжает находиться в неопределенном критическом состоянии на грани банкротства из-за штрафных санкций.

Напомним, принятие Кодекса процедур банкротства станет позитивным сигналом для инвесторов и существенно поднимет Украину в рейтинге Doing Busiess. Такое заявление сделал один из соавторов проекта № 8060 Кодекса процедур банкротства Украины, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.

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