Стало известно, сколько средств вернули вкладчикам обанкротившихся банков

"С начала кризиса Фонд выплатил около 90 млрд грн. В первом полугодии этого года выплаты были совсем невелики. В этом году неплатежеспособности (банков, - ред.) не случалось, поэтому мы продолжали выплаты только из старых ликвидаций - средства, которые еще не забрали. это около несколько сотен миллионов", - рассказала Рекрут.



Как сообщал УНН, хозяйственная деятельность ГП "Укрспирт" продолжает находиться в неопределенном критическом состоянии на грани банкротства из-за штрафных санкций.



Напомним, принятие Кодекса процедур банкротства станет позитивным сигналом для инвесторов и существенно поднимет Украину в рейтинге Doing Busiess. Такое заявление сделал один из соавторов проекта № 8060 Кодекса процедур банкротства Украины, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев.