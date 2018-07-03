Стало відомо, скільки коштів повернули вкладникам збанкрутілих банків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Від початку банківської кризи ФГВФО виплати вкладникам збанкрутілих банків близько 90 млрд грн. Про це у коментарі УНН повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
"З початку кризи Фонд виплатив близько 90 млрд грн. У І півріччі цього року виплати були зовсім невеликі. Цього року неплатоспроможностей (банків, - ред.) не ставалось, тому ми продовжували виплати лише зі старих ліквідацій – кошти, які ще не забрали. Це близько кілька сотень мільйонів", - розповіла Рекрут.
Як повідомляв УНН, господарська діяльність ДП "Укрспирт" продовжує перебувати у невизначеному критичному стані на межі банкрутства через штрафні санкції.
Нагадаємо, ухвалення Кодексу процедур банкрутства стане позитивним сигналом для інвесторів та суттєво підніме Україну в рейтингу Doing Busiess. Таку заяву зробив один із співавторів проекту № 8060 Кодексу процедур банкрутства України, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Алєксєєв.