Стало відомо, скільки коштів повернули вкладникам збанкрутілих банків

"З початку кризи Фонд виплатив близько 90 млрд грн. У І півріччі цього року виплати були зовсім невеликі. Цього року неплатоспроможностей (банків, - ред.) не ставалось, тому ми продовжували виплати лише зі старих ліквідацій – кошти, які ще не забрали. Це близько кілька сотень мільйонів", - розповіла Рекрут.



Як повідомляв УНН, господарська діяльність ДП "Укрспирт" продовжує перебувати у невизначеному критичному стані на межі банкрутства через штрафні санкції.



Нагадаємо, ухвалення Кодексу процедур банкрутства стане позитивним сигналом для інвесторів та суттєво підніме Україну в рейтингу Doing Busiess. Таку заяву зробив один із співавторів проекту № 8060 Кодексу процедур банкрутства України, народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Сергій Алєксєєв.