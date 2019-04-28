Стало известно, сколько инспекторов-кинологов работает в Госпогранслужбе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Госпогранслужбы Украины есть более 1100 инспекторов-кинологов со служебными собаками. Об этом сообщили в отделе организации кинологической деятельности Государственной пограничной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"В Государственной пограничной службе Украины в наличии более 1100 инспекторов-кинологов со служебными собаками", - говорится в ответ на запрос.
Также отмечается, что в охране государственной границы используют служебных собак по следующим направлениям подготовки:
- специальные собаки - поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов;
- специальные собаки - поиск и выявление наркотических средств и психотропных веществ;
- специальные собаки - поиск и выявление табачных изделий;
- розыскные собаки - для поиска и обнаружения правонарушителей и их следов, преследования, задержания и конвоирования правонарушителей;
- минно-розыскные собаки - для поиска мин и других взрывных устройств на отдельных участках местности, дорог и троп, в зданиях и сооружениях;
- собаки-часовые - служебные собаки, подготовленные для охраны отдельных участков границы и объектов;
- племенные собаки - чистопородные или высокопородные служебные собаки, которые имеют высокие рабочие качества, соответствуют требованиям племенного отбора и используются для дальнейшего разведения.
Напомним, в 2018 году в Государственной фискальной службе Украины использовалось 93 служебные собаки.