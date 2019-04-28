Стало известно, сколько инспекторов-кинологов работает в Госпогранслужбе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107312 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114052 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143490 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140223 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130365 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130386 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, сколько инспекторов-кинологов работает в Госпогранслужбе

Стало известно, сколько инспекторов-кинологов работает в Госпогранслужбе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Госпогранслужбы Украины есть более 1100 инспекторов-кинологов со служебными собаками. Об этом сообщили в отделе организации кинологической деятельности Государственной пограничной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"В Государственной пограничной службе Украины в наличии более 1100 инспекторов-кинологов со служебными собаками", - говорится в ответ на запрос.

Также отмечается, что в охране государственной границы используют служебных собак по следующим направлениям подготовки:
- специальные собаки - поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов; 
- специальные собаки - поиск и выявление наркотических средств и психотропных веществ;
- специальные собаки - поиск и выявление табачных изделий;
- розыскные собаки - для поиска и обнаружения правонарушителей и их следов, преследования, задержания и конвоирования правонарушителей;
- минно-розыскные собаки - для поиска мин и других взрывных устройств на отдельных участках местности, дорог и троп, в зданиях и сооружениях;
- собаки-часовые - служебные собаки, подготовленные для охраны отдельных участков границы и объектов;
- племенные собаки - чистопородные или высокопородные служебные собаки, которые имеют высокие рабочие качества, соответствуют требованиям племенного отбора и используются для дальнейшего разведения.

Напомним, в 2018 году в Государственной фискальной службе Украины использовалось 93 служебные собаки.

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