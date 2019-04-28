Стало відомо, скільки інспекторів-кінологів працює у Держприкордонслужбі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Держприкордонслужбі України є понад 1100 інспекторів-кінологів із службовими собаками. Про це повідомили у відділі організації кінологічної діяльності Державної прикордонної служби України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“В Державній прикордонній службі України в наявності більше 1100 інспекторів-кінологів із службовими собаками”, — йдеться у відповідь на запит.
Також, зазначається, що в охороні державного кордону використовують службових собак за наступними напрямками підготовки:
— спеціальні собаки — пошук та виявлення вибухових речовин, зброї, боєприпасів;
— спеціальні собаки — пошук та виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин;
— спеціальні собаки — пошук та виявлення тютюнових виробів;
— розшукові собаки — для пошуку та виявлення правопорушників та їх слідів, переслідування, затримання і конвоювання правопорушників;
— мінно-розшукові собаки — для розшуку мін та інших вибухових пристроїв на окремих ділянках місцевості, доріг та троп, в будівлях та спорудах;
— вартові собаки — службові собаки, підготовлені для охорони окремих ділянок кордону та об’єктів;
— племінні собаки — чистопорідні або високопородні службові собаки, які мають високі робочі якості, відповідають вимогам племінного добору і використовуються для подальшого розведення.
Нагадаємо, у 2018 році в Державній фіскальній службі України використовувалося 93 службові собаки.