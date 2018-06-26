Стало известно, что именно было написано в письме к Путину о помиловании Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президента России Владимира Путина призвали освободить задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.
"Я встречался с российским омбудсменом и она проинформировала меня о ситуации и о переговорах с Уполномоченным по правам человека Украины", - сказано в письме.
Отмечено также, что письмо было подана вчера.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.