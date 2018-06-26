Стало відомо, що саме було написане в листі до Путіна про помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президента Росії Володимира Путіна закликали звільнити затриманого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.
"Я зустрічався з російським омбудсменом і вона проінформувала мене про ситуацію та переговори з Уповноваженим з прав людини України", - сказано у листі.
Відмічено також, що лист був поданий учора.
Як повідомляв УНН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув'язнені в РФ голодує вже більше 40 днів.