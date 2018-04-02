Стало известно, что планируют рассмотреть нардепы на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На этой неделе украинские парламентарии планируют отменить е-декларирования для общественных активистов, рассмотреть проект закона о концессиях, повысить эффективность использования выделенных земельных участков обороны, решить вопросы экологической политики, утвердить председателя и состав Национальной комиссии по радиационной защите, назначить отдельные внеочередные местные выборы. Об этом говорится в расписании заседаний Верховной Рады, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.
3 апреля планируют рассмотреть:
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- проект закона о внесении изменений в статью 30 закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" в отношении членов семьи, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца;
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- проект закона о внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц";
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- проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий лиц;
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- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи;
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- закон Украины "О службе в органах местного самоуправления";
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- проект закона о внесении изменений в закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" о добровольном присоединении территориальных общин сел, поселков к территориальным общинам городов областного значения;
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- проект закона о порядке образования, ликвидации районов, установления и изменения их границ;
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- проект закона о концессии;
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- проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур.
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4 апреля Рада планирует заняться ратификацией международных соглашений и рассмотреть особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также:
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- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту;
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- проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи;
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- проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи.
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в 16:00 депутаты планируют продолжить работу в комитетах фракциях и группах.
5 апреля депутаты хотят заняться вопросами распределения мест в комитетах, вопросами национальной безопасности и обороны, а также вернуться к рассмотрению ранее отклоненных законопроектов.
6 апреля в 10:00 планируется час вопросов к правительству, а после него рассмотрение вопросов об именных стипендиях и изменений в закон "Об образовании".
Как сообщал УНН, Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории.
Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключения аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.