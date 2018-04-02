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Стало відомо, що планують розглянути нардепи цього тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Цього тижня українські парламентарі планують скасувати е-декларування для громадських активістів, розглянути проект закону про концесії, підвищити ефективність використання виділених земельних ділянок оборони, вирішити питання екологічної політики, затвердити голову та склад Національної комісії з радіаційного захисту, призначити окремі позачергові місцеві вибори. Про це йдеться у розкладі пленарних засідань Верховної Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

3 квітня планують розглянути:

  • проект закону про внесення змін до статті 30 закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника;
  • проект закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб";
  • проект закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги;
  • закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
  • проект закону про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення;
  • проект закону про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж;
  • проект закону про концесії;
  • проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур.

4 квітня Рада планує зайнятися ратифікацією міжнародних угод та розглянути особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також:

  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді;
  • проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді.

о 16:00 депутати планують продовжити роботу в комітетах фракціях і группах.

5 квітня депутати хочуть зайнятися питаннями розподілення місць у комітетах, питаннями національної безпеки і оборони, а також повернутися до розгляду раніше відхилених законопроектів.

6 квітня о 10:00 планується година запитань до уряду, а після неї розгляд питань про іменні стипендії та змін до закону " Про освіту".

Як повідомляв УНН, Верховна Рада продовжила термін використання аналогового мовлення на тимчасово окупованій та непідконтрольній території.

Український уряд ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телемовлення  з 1 липня 2018 року. 

Українські Національні Новини

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