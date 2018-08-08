Стало известно о состоянии здоровья Кобзона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон все еще остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Об этом артист Лев Лещенко рассказал ТАСС, передает УНН.
Отмечено, что ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Кобзон выписан из больницы.
“Не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное”, — сказал Лещенко.
Он сообщил, что общался по телефону с супругой Кобзона Нелли.
В свою очередь друг Кобзона, основатель и худрук Московского камерного хора Владимир Минин сообщил, что навещал певца два дня назад в больнице.
“Абсолютно адекватное состояние”, — отметил он.
Как сообщал УНН, Кобзона госпитализировали. 28 июля сообщалось, что Кобзон впал в кому.
Напомним, ранее жена Иосифа Кобзона Нелли подчеркнула, что не будет делать никаких заявлений по поводу здоровья мужа.