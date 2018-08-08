Стало відомо про стан здоров'я Кобзона
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Артист і депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон все ще залишається в лікарні, його стан оцінюється як стабільний, середньої тяжкості. Про це артист Лев Лещенко розповів ТАСС, передає УНН.
Зазначимо, що раніше у вівторок в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кобзон виписаний з лікарні.
“Не виписаний, він в лікарні, стан у нього середньотяжкий, але стабільний”, — сказав Лещенко.
Він повідомив, що спілкувався по телефону з дружиною Кобзона Неллі.
У свою чергу друг Кобзона, засновник і художній керівник Московського камерного хору Володимир Мінін повідомив, що відвідував співака два дні тому в лікарні.
“Абсолютно адекватний стан”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Кобзона госпіталізували. 28 липня повідомлялося, що Кобзон впав у кому.
Нагадаємо, раніше дружина Йосипа Кобзона Неллі підкреслила, що не буде робити ніяких заяв з приводу здоров’я чоловіка.