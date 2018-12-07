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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Стало известно о характере ранений украинских моряков

Киев • УНН

 • 23167 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. У одного из парней, раненных в Азовском море, тяжелейшее ранение ног. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает УНН

Стало известно о характере ранений украинских моряков

"К сожалению, ни одного видео, ни одного подтверждения о характере ранений не получили наши консулы официально, кроме того, что вроде бы раненых посетил омбудсмен Москвы. У одного из парней тяжелейшее ранение ног. То, что он передвигается на костылях, ни о чем не говорит, мы не видим его ранений и что там было произведено, какая операция в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти", - сообщила она.

Как сообщал УНН, украинские Военно-морские силы не собираются отказываться от использования Керченского пролива и права присутствовать в Азовском море. 

Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.

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В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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