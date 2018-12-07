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Стало відомо про характер поранень українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У одного з хлопців, поранених в Азовському морі, важке поранення ніг. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла радник командувача ВМС Вікторія Христенко, передає УНН.

Стало відомо про характер поранень українських моряків

"На жаль, жодного відео, жодного підтвердження про характер поранень не отримали наші консули офіційно, крім того, що начебто поранених відвідав омбудсмен Москви. У одного з хлопців дуже тяжке поранення ніг. Те, що він пересувається на милицях, ні про що не говорить, ми не бачимо його поранень і що там було вироблено, яка операція в ізоляторі. У одного з хлопців травматична ампутація пальців кисті", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, українські Військово-морські сили не збираються відмовлятися від використання Керченської протоки і права бути присутнім в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, РФ вдвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.

25 листопада в районі Керченської протоки сталвся російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було пораненно і захоплено в полон членів їх екіпажів.

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У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

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