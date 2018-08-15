Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

“Наибольший удельный вес в структуре расходов населения занимают расходы на приобретение товаров и услуг, который за I квартал 2018 года составил 92,7% против 96,1% в I квартале 2017 года”, — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, в I квартале 2018 доходы населения составили 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн, уменьшение сбережений — 22 млрд грн. Расходы населения в I квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли 20,3%.