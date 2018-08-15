Стало відомо, на що українці витрачають найбільше грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Найбільше грошей українці витрачають на придбання товарів та послуг. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, передає УНН.
“Найбільшу питому вагу у структурі витрат населення мають витрати на придбання товарів та послуг, яка за І квартал 2018 року склала 92,7 % проти 96,1 % у І кварталі 2017 року”, — зауважили у Мінсоцполітики.
Нагадаємо, у І кварталі 2018 року доходи населення становили 657,9 млрд грн, витрати — 679,9 млрд грн, зменшення заощаджень — 22 млрд грн. Витрати населення в І кварталі 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли 20,3%.