Стало известно, когда Киев завершит подключение домов к отоплению

"Обычно после начала пуска тепла в жилой фонд необходимо 7-10 дней для развертывания системы и подачи тепла. Мы ориентируемся именно на такие сроки. Мы ориентируемся, что на понедельник утром подавляющее большинство абонентов будет уже с теплом - 95-98%", - отметил заместитель мэра.



По его словам, при этом он добавил, что сейчас в целом подключено 5500 жилых домов с 11,154 тыс. домов.



Напомним, 20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов. По состоянию на 23 октября к централизованному теплоснабжению подключены 63% домов, которые находятся в управлении города.



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