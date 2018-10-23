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Близько 5% киян залишаються без гарячої води через аварії на мережах

Близько 5% киян залишаються без гарячої води через аварії на мережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Близько 5% абонентів у Києві залишаються без гарячого водопостачання внаслідок пошкодження мереж. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передав кореспондент УНН.

"Близько 5% абонентів зараз без гарячої води лише за причини пошкоджених мереж", - зазначив заступник мера.

За його словами, наразі комунальні служби працюють над ремонтом мереж.

Як додав при цьому директор структурного підрозділу "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василь Деревицький, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі. 

"У даний час маємо стабільну ситуацію з теплопостачанням і гарячим водопостачанням. Кількість аварій не збільшується", - додав Деревицький.

Найгірший стан мереж і, відповідно, відсутня гаряча вода, за словами Пателеєва, у чотирьох районах міста - в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Святошинському.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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