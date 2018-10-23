Близько 5% киян залишаються без гарячої води через аварії на мережах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Близько 5% абонентів у Києві залишаються без гарячого водопостачання внаслідок пошкодження мереж. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передав кореспондент УНН.
"Близько 5% абонентів зараз без гарячої води лише за причини пошкоджених мереж", - зазначив заступник мера.
За його словами, наразі комунальні служби працюють над ремонтом мереж.
Як додав при цьому директор структурного підрозділу "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Василь Деревицький, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі.
"У даний час маємо стабільну ситуацію з теплопостачанням і гарячим водопостачанням. Кількість аварій не збільшується", - додав Деревицький.
Найгірший стан мереж і, відповідно, відсутня гаряча вода, за словами Пателеєва, у чотирьох районах міста - в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Святошинському.
Нагадаємо, 20 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення.