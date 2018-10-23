Около 5% киевлян остаются без горячей воды из-за аварий на сетях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Около 5% абонентов в Киеве остаются без горячего водоснабжения в результате повреждения сетей. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, передал корреспондент.
"Около 5% абонентов сейчас без горячей воды только за причины поврежденных сетей", - отметил заместитель мэра.
По его словам, сейчас коммунальные службы работают над ремонтом сетей.
Как добавил при этом директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
"В настоящее время имеем стабильную ситуацию с теплоснабжением и горячим водоснабжением. Количество аварий не увеличивается", - добавил Деревицкий.
Плохое состояние сетей и, соответственно, отсутствует горячая вода, по словам Пателеева, в четырех районах города - в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Святошинском.
Напомним, 20 октября в Киеве начали подключение жилых домов к отоплению .