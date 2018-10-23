Стало відомо, коли Київ завершить підключення будинків до опалення

"Зазвичай після початку пуску тепла в житловий фонд необхідно 7-10 днів для розгортання системи і подачі тепла. Ми орієнтуємося саме на такі терміни. Ми орієнтуємось, що на понеділок на ранок переважна більшість абонентів буде вже з теплом – 95-98%", - зазначив заступник мера.



За його словами, при цьому він додав, що наразі в цілому підключено 5,5 тисяч житлових будинків із 11,154 тис. будинків.



Нагадаємо, 20 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення, при цьому вже підключені 163 лікарні, 282 школи, 458 дитсадків. Станом на 23 жовтня до централізованого теплопостачання підключено 63% будинків, які є в управлінні міста.



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