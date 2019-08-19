Стало известно, кто будет представлять Украину на "Детском Евровидении-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Общественный вещатель определил представительницу от Украины на Детское Евровидение-2019. Победительницей национального отбора стала 13-летняя киевлянка София Иванько с песней “Когда кажется”. Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 года в городе Гливице (Польша), передает УНН.
Определение победителя среди 10 финалистов происходило по результатам оценки оргкомитета национального отбора на Детское Евровидение-2019.
Более 3 часов представители оргкомитета прослушивали песни каждого из 10 финалистов нацотбора, чтобы выбрать ребенка, который будет представлять Украину на международной арене.
София Иванько участвовала в нацотборе на Детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню “Если кажется” написала специально для Детского Евровидения-2019.
Победительница национального отбора на Детское Евровидение училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева.
Финал нынешнего Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября во Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран. Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.
Как сообщал УНН, представительница Польши победила на “Детском Евровидении — 2018”