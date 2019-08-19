Стало відомо, хто представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Суспільний мовник визначив представницю від України на Дитяче Євробачення-2019. Переможницею національного відбору стала 13-річна киянка Софія Іванько з піснею “Коли здається”. Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що відбудеться 24 листопада 2019 року в місті Глівіце (Польща), передає УНН.
Визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання оргкомітету національного відбору на Дитяче Євробачення-2019.
Понад три години представники оргкомітету прослуховували пісні кожного з 10 фіналістів нацвідбору, щоб обрати дитину, яка представлятиме Україну на міжнародній арені.
Софія Іванько брала участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення вже втретє. У 2018 році вона потрапила у десятку фіналістів, проте здобути довгоочікувану перемогу дівчинці вдалося лише цього року. Софія сама пише пісні й конкурсну пісню “Коли здається” написала спеціально до Дитячого Євробачення-2019.
Переможниця цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення навчалася в музичній школі по класу фортепіано та естрадного співу, а також у творчій студії Заслуженого діяча естрадного мистецтва України Михайла Толмачова.
Фінал цьогорічного Дитячого Євробачення-2019 пройде 24 листопада у Глівіце (Польща), у ньому візьмуть участь 19 країн. Польща вперше в історії стане країною-господаркою пісенного конкурсу.
Як повідомляв УНН, представниця Польщі перемогла на “Дитячому Євробаченні — 2018”