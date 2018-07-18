Стало известно, где в Украине подается наиболее качественный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В июне наиболее качественный газ подавался потребителям, проживающим в Ивано-Франковской, Черновицкой, Полтавской и Донецкой областях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оператором ГТС “Укртрансгаз”, передает УНН.
По данным "Укртрансгаза", средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июне 2018 года, составляет 8254 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
При этом, в таких областях как Ивано-Франковская, Черновицкая, Полтавская и Донецкая теплота сгорания колебалась в пределах 8301-8400 ккал/м3.
Наименее качественным газом пользовались украинцы в Волынской и Львовской областях, где теплота сгорания газа колебалась в пределах 8101-8200 ккал/м3.
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