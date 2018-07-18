Стало відомо, де в Україні подається найякісніший газ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У червні найбільш якісний газ подавався споживачам, які мешкають у Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській та Донецькій областях. Про це свідчать дані, опубліковані оператором ГТС "Укртрансгаз", передає УНН.

За даними "Укртрансгазу", середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в червні 2018 року, становить 8254 ккал/м3 (при нормі стандарту 7600 ккал/м3).

При цьому, у таких областях як Івано-Франківська, Чернівецька, Полтавська та Донецька теплота згоряння коливалась у межах 8301-8400 ккал/м3.

Найменш якісним газом користувались українці у Волинській та Львівській областях, де теплота згоряння газу коливалась у межах 8101-8200 ккал/м3.

Нагадаємо, у Національному банку прогнозують, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде на рівні 25%.

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