Стало відомо, де в Україні подається найякісніший газ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У червні найбільш якісний газ подавався споживачам, які мешкають у Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській та Донецькій областях. Про це свідчать дані, опубліковані оператором ГТС "Укртрансгаз", передає УНН.
За даними "Укртрансгазу", середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України в червні 2018 року, становить 8254 ккал/м3 (при нормі стандарту 7600 ккал/м3).
При цьому, у таких областях як Івано-Франківська, Чернівецька, Полтавська та Донецька теплота згоряння коливалась у межах 8301-8400 ккал/м3.
Найменш якісним газом користувались українці у Волинській та Львівській областях, де теплота згоряння газу коливалась у межах 8101-8200 ккал/м3.
Нагадаємо, у Національному банку прогнозують, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде на рівні 25%.