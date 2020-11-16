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Стало известно, как Суркис вез "динамовцев" из Германии: борт не отвечал противоковидным требованиям

Стало известно, как Суркис вез "динамовцев" из Германии: борт не отвечал противоковидным требованиям

Киев  •  УНН

 • 30835 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В ночь на воскресенье, 15 ноября, из Германии в Украину прибыли футболисты ФК "Динамо" Киев, больные COVID-19. Двое игроков клуба и один менеджер сборной вернулись чартером, организованным президентом столичного клуба, несмотря на запланированный спецрейс УАФ из Лейпцига утром 15 ноября. О том, как и чем динамовцы добирались в Киев - УНН рассказал источник в аэропорту "Борисполь".

Из Лейпцига в Киев футболистов доставил самолет Cessna 550. Это турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса, разработанный компанией Cessna Aircraft Company. Самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в 1:39 ночи.

"Места в самолете вообще нет. Длина кабины самолета внутри составляет 4,88 м, высота самолета внутри - 1,43 м, а ширина - 1,5 м. Там обеспечить социальную изоляцию по нормам 1,5-2 м человек от человека, в принципе, невозможно. И в целом самолет не медицинский", - говорит собеседник УНН.

Борт доставил в Киев минимум три человека: Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и менеджера сборной Вадима Комардина. Это то, как было заявлено, но, возможно, там был еще кто-то, допустил источник.

"Вопрос о том, как они были обеспечены социальной дистанцией - остается открытым. Добавлю, что о том, что футболисты инфицированы (больные - ред.) COVID-19, стало известно из результатов тестов. А если тест дал ложный результат, и кто-то действительно болен, а остальные - здоровы, не подвергает ли это здоровых футболистов опасности заразиться COVID-19?", - рассуждает собеседник УНН.

По его словам, возможность транспортировки больных COVID-19 в малогабаритных самолетах присутствует.

"Но самолет в таком случае должен быть минимум 15-кресельным, со шторками и перекрытиями", - сказал он, добавив, что самолет, который вез "динамовцев", рассчитан только на 6 полноценных кресел.

Напомним, что Суркис взялся организовывать "экстренную эвакуацию" игроков "Динамо" из Германии после того, как на сайте УАФ уже было опубликовано официальное сообщение о том, что вопрос доставки футболистов в Киев занимаются именно они.

Для этого УАФ получила необходимые согласования с немецкой стороны, а также заказала специальный борт (большой, на 180 мест, с соблюдением Европейского медицинского протокола), которым игроки все вместе должны были прибыть домой утром, 15 ноября.

Не дожидаясь спецрейса УАФ, ночью, 14 ноября, сайт "Динамо" сообщил, что своих игроков и одного менеджера, они забирают иностранными авиалиниями через неназванную компанию.

Хотя в этом и не было никакого смысла - впоследствии рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский.

"Вместе с Виктором Коваленко (который вылетел из Германии бортом, заказанным УАФ, утром, 15 ноября) должны были лететь и трое "динамовцев" - Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч "Германия - Украина", а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости немедленно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой", - пояснил Таргонский.

СМИ пишут, что у Суркиса до сих пор не объяснили срочность и "громкость" эвакуации игроков сборной, отмечая что все это "выглядит как манипуляция".

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