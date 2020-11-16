Стало відомо, як Суркіс віз "динамівців" із Німеччини: борт не відповідав протиковідним вимогам

Із Лейпцига до Києва футболістів доставив літак Cessna 550. Це турбовентиляторний двомоторний легкий літак бізнес-класу, розроблений компанією Cessna Aircraft Company. Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 1:39 ночі.

"Місця у літаку взагалі немає. Довжина кабіни літака всередині становить 4,88 м, висота літака всередині - 1,43 м, а ширина - 1,5 м. Там забезпечити соціальну ізоляцію по нормам 1,5-2 м людина від людини, в принципі, неможливо. І в цілому літак не медичний", - говорить співрозмовник УНН.

Борт доставив до Києва мінімум три людини: Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука і менеджера збірної Вадима Комардіна. Це те, як було заявлено, але, можливо, там був ще хтось, допустило джерело.

"Питання про те, як вони були забезпечені соціальною дистанцією - залишається відкритим. Додам, що про те, що футболісти інфіковані (хворі - ред.) на COVID-19, стало відомо із результатів тестів. А якщо тест дав помилковий результат, і хтось дійсно хворий, а інші - здорові, чи не піддає це здорових футболістів небезпеці заразитися COVID-19?", - міркує співрозмовник УНН.

За його словами, можливість транспортування хворих на COVID-19 у малогабаритних літаках наявна.

"Але літак у такому випадку повинен бути мінімум 15-крісельним, зі шторками і перекриттями", - сказав він, додавши що літак, який віз "динамівців", розрахований тільки на 6 повноцінних крісел.

Нагадаємо, що Суркіс взявся організовувати "екстрену евакуацію" гравців "Динамо" із Німеччини після того, як на сайті УАФ вже було опубліковано офіційне повідомлення про те, що питанням доставки футболістів до Києва займаються саме вони.

Для цього УАФ отримала необхідні узгодження із німецької сторони, а також замовила спеціальний борт (великий, на 180 місць, із дотриманням Європейського медичного протоколу), яким гравці всі разом повинні були прибути додому зранку, 15 листопада.

Не чекаючи спецрейсу УАФ, вночі, 14 листопада, сайт "Динамо" повідомив, що своїх гравців і одного менеджера, вони забирають іноземними авіалініями через неназвану компанію.

Хоча у цьому і не було ніякого сенсу - згодом розповів старший менеджер національної команди Олексій Таргонський.

"Разом із Віктором Коваленком (який вилетів із Німеччини бортом, замовленим УАФ, зранку, 15 листопада) повинні були летіти і три "динамівці" - Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, щоб хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч "Німеччина - Україна", а не їхали в аеропорт пізно вночі, як, власне, і сталося. Необхідності негайно евакуювати динамівців у суботу вночі не було ніякої", - пояснив Таргонський.

ЗМІ пишуть, що у Суркіса досі не пояснили терміновість і "гучність" евакуації гравців збірної, відзначаючи що все це "виглядає як маніпуляція".