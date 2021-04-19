Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В воскресенье, 18 апреля, после обстрела со стороны боевиков погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады - старший солдат Давид Шартава. Об этом сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА, передает УНН.
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“18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.
Вследствие вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады — старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение”, — рассказали в пресс-центре.
В ОГА выразили соболезнования родным и близким.
Напомним
Вследствие вражеского обстрела на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб один военнослужащий, еще один получил осколочное ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение.