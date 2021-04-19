Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье на Донбассе

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 49785 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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3 марта, 07:14 • 177870 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 180359 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 264585 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 306589 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155952 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142772 просмотра

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В воскресенье, 18 апреля, после обстрела со стороны боевиков погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады - старший солдат Давид Шартава. Об этом сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА, передает УНН.

Цитата

“18 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады — старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение”, — рассказали в пресс-центре.

В ОГА выразили соболезнования родным и близким.

Напомним

Вследствие вражеского обстрела на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб один военнослужащий, еще один получил осколочное ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение.

Украинские Национальные Новости

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