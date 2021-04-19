Стало відоме ім'я бійця, що загинув у неділю на Донбасі

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У неділю, 18 квітня, після обстрілу з боку бойовиків загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Про це повідомили у пресцентрі Закарпатської ОДА, передає УНН.

Цитата

“18 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення”, — розповіли у пресцентрі.

В ОДА висловили співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі у неділю, 18 квітня, загинув один військовослужбовець, ще один отримав осколкове поранення і був евакуйований до медичного закладу.

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