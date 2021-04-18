Ескалація на Сході: внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий

Цитата:

“Сьогодні, 18 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Пораненому воїну, як вказано, оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Доповнення

Останнім часом на Сході спостерігається загострення ситуації. Станом на 16 квітня, за даними Президента, з початку року загинуло 30 українських воїнів.