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Эскалация на Востоке: в результате вражеского обстрела погиб еще один военный

Киев  •  УНН

 • 16819 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вследствие вражеского обстрела на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб один военнослужащий, еще один получил осколочное ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Детали

Раненому воину, как указано, оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Дополнение

В последнее время на Востоке наблюдается обострение ситуации. По состоянию на 16 апреля, по данным Президента, с начала года погибло 30 украинских воинов.

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