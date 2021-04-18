Эскалация на Востоке: в результате вражеского обстрела погиб еще один военный
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вследствие вражеского обстрела на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб один военнослужащий, еще один получил осколочное ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Детали
Раненому воину, как указано, оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Дополнение
В последнее время на Востоке наблюдается обострение ситуации. По состоянию на 16 апреля, по данным Президента, с начала года погибло 30 украинских воинов.