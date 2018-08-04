Сталкеры из Донецкой области пытались попасть в Чернобыльскую зону

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26015 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87917 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120424 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128213 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167298 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152691 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140564 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130386 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179971 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118313 просмотра

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Сталкеры из Донецкой области пытались попасть в Чернобыльскую зону

Сталкеры из Донецкой области пытались попасть в Чернобыльскую зону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Двух жителей Донецкой области, которые пытались вне контрольных постов попасть в Чернобыльскую зону, обнаружили вчера пограничники отдела “Иванков” Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщили в пресс-службе, пограничники получили от местного жителя информацию о появлении в пограничье неизвестных лиц.

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"Вскоре правоохранители обнаружили двух мужчин, которые намеревались пересечь заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. На запретную территорию молодые люди 1990 и 1993 года рождения пытались попасть с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

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Сотрудниками полиции на правонарушителей составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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