Сталкеры из Донецкой области пытались попасть в Чернобыльскую зону
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Двух жителей Донецкой области, которые пытались вне контрольных постов попасть в Чернобыльскую зону, обнаружили вчера пограничники отдела “Иванков” Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе, пограничники получили от местного жителя информацию о появлении в пограничье неизвестных лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне отчуждения под Чернобылем задержали семерых сталкеров
"Вскоре правоохранители обнаружили двух мужчин, которые намеревались пересечь заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. На запретную территорию молодые люди 1990 и 1993 года рождения пытались попасть с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне отчуждения задержали 19-летнего сталкера из Польши
Сотрудниками полиции на правонарушителей составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.