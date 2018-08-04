Сталкери із Донеччини намагались потрапити до Чорнобильської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Двох жителів Донецької області, які намагалися поза контрольними постами потрапити до Чорнобильської зони, виявили вчора прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як повідомили у прес-службі, прикордонники отримали від місцевого мешканця інформацію про появу в прикордонні невідомих осіб.
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“Невдовзі правоохоронці виявили двох чоловіків, які мали намір перетнути загороджувальний паркан тилової межі зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. На заборонену територію молодики 1990 та 1993 років народження намагались потрапити з метою екстремального туризму та відпочинку”, — йдеться у повідомленні.
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Співробітниками поліції на правопорушників складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.