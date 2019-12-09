Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100939 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101425 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114417 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145525 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146895 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139998 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 182124 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 13323 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал предстоящие изменения в составах сборных Украины между этапами Кубка мира в Остерсунде и Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Опытная Елена Пидгрушная получит шанс на втором этапе в Австрии.

“Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надежда Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой — там только 2 часа езды”, — заявил Брынзак.

Напомним, что на первом этапе Кубка IBU Пидгрушная завоевала одну медаль.

Украинские Национальные Новости

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