Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

Опытная Елена Пидгрушная получит шанс на втором этапе в Австрии.

“Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надежда Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой — там только 2 часа езды”, — заявил Брынзак.

Напомним, что на первом этапе Кубка IBU Пидгрушная завоевала одну медаль.