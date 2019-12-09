Стали відомими зміни в збірній України перед другим етапом КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував майбутні зміни в складах збірних України між етапами Кубку світу в Остерсунді та Хохфільцені, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Досвідчена Олена Підгрушна отримає шанс на другому етапі в Австрії.
“Олена Підгрушна приїде з гір, відповідно, Надія Бєлкіна поїде на Кубок IBU. А з урахуванням програми другого етапу Кубка світу, можливо, відправимо в Ріднау ще когось, може, навіть, Меркушину. Справа в тому, що в Ріднау є суперспринт, а ця гонка дуже підходить Насті. Якщо ж буде потрібна її участь, скажімо, в естафеті, то приїхати в Хохфільцен не буде проблемою — там лише дві години їзди”, — заявив Бринзак.
Нагадаємо, що на першому етапі Кубку IBU Підгрушна виборола одну медаль.