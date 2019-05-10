Стали известны имена лучших легкоатлетов месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами по итогам выступлений апреля в Украине, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29, 30 ч).
Олефиренко получил признание в апреле благодаря 17-м месте в марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11,55 ч).
Отметим, что в голосовании приняли участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ.