Стали відомими імена найкращих легкоатлетів місяця в Україні

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Інну Кашину й Ігоря Олефіренка визнано найкращими легкоатлетами за підсумками виступів квітня в Україні, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

Кашина стала другою на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge у Ріу-Майор з олімпійським нормативом зі спортивної ходьби на 20 км (1:29,30 год).

Олефіренко отримав визнання в квітні завдяки 17-му місці на марафоні серії IAAF Gold Label Race у Лондоні (2:11,55 год).

Зазначимо, що у голосуванні взяли участь три категорії: вболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ.

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