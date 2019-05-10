Стали відомими імена найкращих легкоатлетів місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Інну Кашину й Ігоря Олефіренка визнано найкращими легкоатлетами за підсумками виступів квітня в Україні, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Кашина стала другою на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge у Ріу-Майор з олімпійським нормативом зі спортивної ходьби на 20 км (1:29,30 год).
Олефіренко отримав визнання в квітні завдяки 17-му місці на марафоні серії IAAF Gold Label Race у Лондоні (2:11,55 год).
Зазначимо, що у голосуванні взяли участь три категорії: вболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ.