Стали известны детали первого профессионального контракта Кличко-младшего

Дебютную сделку украинца было подписано с БК "Фленсбургом", а его условия, учитывая дальнейшую карьеру Владимира, выглядят достаточно скромно. Так, зарплата будущего чемпиона составляла 1000 дойчмарок в месяц, плюс за каждый бой он получал еще тысячу. За победу был дополнительный бонус в размере 500 дойчмарок, а за выигрыш нокаутом, еще пятьсот.

Заметим, что в контракте была примечание суть которой заключается в случае выигрыша всех боев в сезоне Бундеслиги нокаутом, украинцу следовало бы получить дополнительное вознаграждение в размере 10 000 дойчмарок.

Как сообщал УНН, Кличко стал обладателем одной из старейших немецких премий .