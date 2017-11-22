Стали відомими деталі першого професійного контракту Кличка-молодшого

Дебютну угоду українця було підписано з БК "Фленсбургом", а його умови, з огляду на подальшу кар'єру Володимира, виглядають досить скромно. Так, зарплата майбутнього чемпіона становила 1000 дойчмарок на місяць, плюс за кожен бій він отримував ще тисячу. За перемогу був додатковий бонус у вигляді 500 дойчмарок, а за виграш нокаутом, ще п'ятсот.

Зауважимо, що в контракті була примітка суть якої полягає у випадку виграшу всіх боїв у сезоні Бундесліги нокаутом, українцю належало б отримати додаткову винагороду в розмірі 10 000 дойчмарок.

Як повідомляв УНН, Кличко став володарем однієї із найстаріших німецьких премій.