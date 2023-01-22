Стали известны подробности коронации короля Карла III

Детали

Король Карл ІІІ, как отмечается, настаивал на том, что исторический момент, который будет отмечаться с субботы, 6 мая, по понедельник, 8 мая, должен быть "укоренен в древних традициях и зрелищности", но также "смотреть в будущее".

Пока неясно, как именно церемония коронации в субботу будет модернизирована или изменена, за исключением информации из королевских источников о том, что служба будет короче, чем служба королевы 1953 года, которая длилась три часа.

Существовали предположения, что из-за кризиса стоимости жизни мероприятие следует сократить, чтобы признать текущие экономические трудности, с которыми сталкиваются многие, отмечает телеканал. Но королевские источники были непоколебимы в том, что отзывы, которые они получили, заключаются в том, что люди хотят увидеть зрелище, посвященное грандиозному национальному событию, в полном объеме.

Как сообщается, будут поощряться уличные вечеринки в воскресенье, 7 мая, и день волонтерских мероприятий в понедельник, 8 мая.

Участие хоров беженцев и ЛГБТК+ в воскресном концерте также является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать выходные максимально инклюзивными и разнообразными, отмечает телеканал.

Суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая

Коронация короля и королевы-консорта состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу утром под руководством архиепископа Кентерберийского в присутствии религиозных лидеров, коллег, членов парламента и глав иностранных государств.

Во дворце говорят, что это будет "торжественная религиозная служба, а также повод для празднования и торжеств", и за день будут проходить две процессии.

Чарльз и Камилла прибудут в аббатство в процессии от Букингемского дворца, известной как "королевская процессия". Как и его мать и отца, их, вероятно, будет везти золотая государственная карета, которая зарезервирована для коронаций и юбилеев.

Церемонию будут транслировать в прямом эфире по телевидению, но ожидается, что количество гостей, которые будут присутствовать лично, сократится с 8000 до 2000.

Считается, что она будет короче предыдущей - продлится чуть больше часа вместо трех.

Коронация состоит из шести частей: признание, присяга, миропомазание, инвеститура, интронизация и почитание.

После службы большая церемониальная процессия, известная как "коронационная процессия", позволит им вернуться в Букингемский дворец и присоединиться к семье на балконе.

Во дворце не сообщают, кто именно из членов семьи появится в коронационной процессии или на балконе.

В воскресенье "мировые музыкальные иконы и современные звезды" соберутся в Виндзорском замке на коронационный концерт.

В нем также будет представлен "Коронационный хор", разнообразная группа общественных хоров и певцов-любителей со всей Великобритании, таких как хоры беженцев, хоры Национальной службы здравоохранения (NHS), поющие группы ЛГБТК+ и поющие хоры глухих.

Для представителей общественности будут доступны билеты, среди зрителей будут представители благотворительных организаций короля и королевы-консорта.

Чтобы распространить празднование на другие части страны, будет момент "освещения нации", когда достопримечательности по всей Великобритании будут освещены с помощью проекций, лазеров, дронов и иллюминации.

Тем временем людей приглашают собраться на "обед в честь коронации" в воскресенье, организованный командой Big Lunch в проекте Eden.

Понедельник, 8 мая

Понедельник, государственный выходной, будет отведен для волонтерства, его называют "большой помощью".

Во дворце заявили, что в знак уважения к государственной службе короля "большая помощь" "будет поощрять людей попытаться стать волонтером для себя и присоединиться к работе, которая ведется для поддержки местных регионов".

Подготовка к коронации, как и к похоронам королевы в сентябре, будет сложной с дипломатической точки зрения и ожидается, что мировые лидеры прилетят со всего мира, указывает телеканал.

Это может создать трудности для королевской семьи, поскольку среди присутствующих могут быть Гарри и Меган, добавляет телеканал.