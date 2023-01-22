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Стали известны подробности коронации короля Карла III

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Коронация короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III станет тремя днями "церемониальных, праздничных и общественных мероприятий". Трехдневные выходные в начале мая в Великобритании будут включать две грандиозные процессии, церковную службу, звездный концерт в Виндзорском замке и день волонтерства, сообщает британский телеканал Sky News, пишет УНН.

Стали известны подробности коронации короля Карла III

Детали

Король Карл ІІІ, как отмечается, настаивал на том, что исторический момент, который будет отмечаться с субботы, 6 мая, по понедельник, 8 мая, должен быть "укоренен в древних традициях и зрелищности", но также "смотреть в будущее".

Пока неясно, как именно церемония коронации в субботу будет модернизирована или изменена, за исключением информации из королевских источников о том, что служба будет короче, чем служба королевы 1953 года, которая длилась три часа.

Существовали предположения, что из-за кризиса стоимости жизни мероприятие следует сократить, чтобы признать текущие экономические трудности, с которыми сталкиваются многие, отмечает телеканал. Но королевские источники были непоколебимы в том, что отзывы, которые они получили, заключаются в том, что люди хотят увидеть зрелище, посвященное грандиозному национальному событию, в полном объеме.

Как сообщается, будут поощряться уличные вечеринки в воскресенье, 7 мая, и день волонтерских мероприятий в понедельник, 8 мая.

Участие хоров беженцев и ЛГБТК+ в воскресном концерте также является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать выходные максимально инклюзивными и разнообразными, отмечает телеканал.

Суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая

Коронация короля и королевы-консорта состоится в Вестминстерском аббатстве в субботу утром под руководством архиепископа Кентерберийского в присутствии религиозных лидеров, коллег, членов парламента и глав иностранных государств.

Во дворце говорят, что это будет "торжественная религиозная служба, а также повод для празднования и торжеств", и за день будут проходить две процессии.

Чарльз и Камилла прибудут в аббатство в процессии от Букингемского дворца, известной как "королевская процессия". Как и его мать и отца, их, вероятно, будет везти золотая государственная карета, которая зарезервирована для коронаций и юбилеев.

Церемонию будут транслировать в прямом эфире по телевидению, но ожидается, что количество гостей, которые будут присутствовать лично, сократится с 8000 до 2000.

Считается, что она будет короче предыдущей - продлится чуть больше часа вместо трех.

Коронация состоит из шести частей: признание, присяга, миропомазание, инвеститура, интронизация и почитание.

После службы большая церемониальная процессия, известная как "коронационная процессия", позволит им вернуться в Букингемский дворец и присоединиться к семье на балконе.

Во дворце не сообщают, кто именно из членов семьи появится в коронационной процессии или на балконе.

В воскресенье "мировые музыкальные иконы и современные звезды" соберутся в Виндзорском замке на коронационный концерт.

В нем также будет представлен "Коронационный хор", разнообразная группа общественных хоров и певцов-любителей со всей Великобритании, таких как хоры беженцев, хоры Национальной службы здравоохранения (NHS), поющие группы ЛГБТК+ и поющие хоры глухих.

Для представителей общественности будут доступны билеты, среди зрителей будут представители благотворительных организаций короля и королевы-консорта.

Чтобы распространить празднование на другие части страны, будет момент "освещения нации", когда достопримечательности по всей Великобритании будут освещены с помощью проекций, лазеров, дронов и иллюминации.

Тем временем людей приглашают собраться на "обед в честь коронации" в воскресенье, организованный командой Big Lunch в проекте Eden.

Понедельник, 8 мая

Понедельник, государственный выходной, будет отведен для волонтерства, его называют "большой помощью".

Во дворце заявили, что в знак уважения к государственной службе короля "большая помощь" "будет поощрять людей попытаться стать волонтером для себя и присоединиться к работе, которая ведется для поддержки местных регионов".

Подготовка к коронации, как и к похоронам королевы в сентябре, будет сложной с дипломатической точки зрения и ожидается, что мировые лидеры прилетят со всего мира, указывает телеканал.

Это может создать трудности для королевской семьи, поскольку среди присутствующих могут быть Гарри и Меган, добавляет телеканал.

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