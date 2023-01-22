Стали відомі подробиці коронації короля Чарльза III

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Король Чарльз, як зазначається, наполягав на тому, що історичний момент, який відзначатимуть із суботи, 6 травня, по понеділок, 8 травня, має бути "укорінений у давніх традиціях та видовищності", але також "дивитися в майбутнє".

Поки неясно, як саме церемонія коронації в суботу буде модернізована або змінена, за винятком інформації з королівських джерел про те, що служба буде коротшою, ніж служба королеви 1953 року, яка тривала три години.

Існували припущення, що через кризу вартості життя захід слід скоротити, щоб визнати поточні економічні труднощі, з якими стикаються багато хто, відзначає телеканал. Але королівські джерела були непохитними в тому, що відгуки, які вони отримали, полягають у тому, що люди хочуть побачити видовище, присвячене грандіозній національній події, у повному обсязі.

Як повідомляється, будуть заохочуватися вуличні вечірки у неділю, 7 травня, та день волонтерських заходів у понеділок, 8 травня.

Участь хорів біженців та ЛГБТК+ у недільному концерті також є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб зробити вихідні максимально інклюзивними та різноманітними, зауважує телеканал.

Субота, 6 травня, та неділя, 7 травня

Коронація короля та королеви-консорта відбудеться у Вестмінстерському абатстві у суботу вранці під керівництвом архієпископа Кентерберійського у присутності релігійних лідерів, колег, членів парламенту та глав іноземних держав.

У палаці кажуть, що це буде "урочиста релігійна служба, а також привід для святкування та урочистостей", і в день відбуватимуться дві процесії.

Чарльз і Камілла прибудуть до абатства в процесії від Букінгемського палацу, відомої як "королівська процесія". Як і його мати і батька, їх, ймовірно, везтиме золота державна карета, яка зарезервована для коронацій та ювілеїв.

Церемонію транслюватимуть у прямому ефірі по телебаченню, але очікується, що кількість гостей, які будуть присутні особисто, скоротиться з 8000 до 2000.

Вважається, що вона буде коротшою за попередню - триватиме трохи більше години замість трьох.

Коронація складається з шести частин: визнання, присяга, миропомазання, інвеститура, інтронізація та шанування.

Після служби більша церемоніальна процесія, відома як "коронаційна процесія", дозволить їм повернутися до Букінгемського палацу та приєднатися до родини на балконі.

У палаці не повідомляють, хто саме з членів сім'ї з'явиться в коронаційній процесії або на балконі.

У неділю "світові музичні ікони та сучасні зірки" зберуться у Віндзорському замку на коронаційний концерт.

У ньому також буде представлено "Коронаційний хор", різноманітна група громадських хорів та співаків-аматорів з усієї Великої Британії, таких як хори біженців, хори Національної служби охорони здоров’я (NHS), співочі групи ЛГБТК+ та хори глухих, які співають.

Для представників громадськості будуть доступні квитки, серед глядачів також будуть представники благодійних організацій короля та королеви-консорта.

Щоб поширити святкування на інші частини країни, буде момент "освітлення нації", коли визначні пам'ятки по всій Великій Британії будуть освітлені за допомогою проекцій, лазерів, дронів та ілюмінації.

Тим часом людей запрошують зібратися на "великий обід на честь коронації" у неділю, організований командою Big Lunch у проекті Eden.

Понеділок, 8 травня

Понеділок, державний вихідний, буде призначений для волонтерства, його називають "великою допомогою".

У палаці заявили, що на знак поваги до державної служби короля "велика допомога" "заохочуватиме людей спробувати стати волонтером для себе та приєднатися до роботи, яка ведеться для підтримки місцевих регіонів".

Підготовка до коронації, як і до похорону королеви у вересні, буде складною з дипломатичної точки зору, і очікується, що світові лідери прилетять з усього світу, вказує телеканал.

Це також може створити труднощі для королівської родини, оскільки серед присутніх можуть бути Гаррі та Меган, додає телеканал.