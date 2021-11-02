Стали известны даты проведения основной сессии ВНО-2022

Детали

В соответствии с приказом регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику:

– Физика 23 мая, химия 26 мая.

– Украинский язык, украинский язык и литература 31 мая.

- Математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня.

– Испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня.

– Английский язык 7 июня.

– История Украины 10 июня, география 14 июня, биология 17 июня.

Отметим, что информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

Напомним

Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 будет продолжаться в течение 5-22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.