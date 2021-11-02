Стали известны даты проведения основной сессии ВНО-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Минобразования обнародовали даты проведения ВНО-2022. Основная сессия начнется в мае. Об этом пишет УНН со ссылкой на приказ Минобразования.
Детали
В соответствии с приказом регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2022 года.
До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику:
– Физика 23 мая, химия 26 мая.
– Украинский язык, украинский язык и литература 31 мая.
- Математика, математика (задание уровня стандарта) 3 июня.
– Испанский язык, немецкий язык, французский язык 6 июня.
– Английский язык 7 июня.
– История Украины 10 июня, география 14 июня, биология 17 июня.
Отметим, что информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.
Напомним
Регистрация для участия в пробном ВНО-2022 будет продолжаться в течение 5-22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.