Стали відомі дати проведення основної сесії ЗНО-2022

Деталі

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:

- Фізика 23 травня, хімія 26 травня.

- Українська мова, українська мова і література 31 травня.

- Математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня.

- Іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня.

- Англійська мова 7 червня.

- Історія України 10 червня, географія 14 червня, біологія 17 червня.

Відзначимо, що інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме протягом 5‒22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.