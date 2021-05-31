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Стала известна зарплата руководства и членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци"

Киев • УНН

 • 102228 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Государственная "Укрзализныця" раскрыла размер зарплаты руководства компании и членов Наблюдательного Совета в своем финансовом отчете за 2020 год.

Стала известна зарплата руководства и членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци"

По этим данным, средняя заработная плата одного члена правления "Укрзализныци" в 2020 году достигала 20,8 млн грн в год, а одного члена Наблюдательного Совета - 4 млн грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

Цитата:

"Ведущим руководством считается правления АО "Укрзализныця" в составе 6 человек и Наблюдательный Совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря.

В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзализныця" состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составили 20 676 000 грн (2019 год: 43 425 000 грн), - говорится в отчете "Укрзализныци".


Дополнение

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам критического состояния "Укрзализныци" добилась увольнения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного Совета.

Также ВСК заявила о неудовлетворительной работе НАБУ по противодействию коррупции в "Укрзализныце" и настоятельно рекомендовала руководителю бюро Артему Сытнику организовать работу подчиненных так, чтобы детективы из специального отдела по расследованию коррупции в "Укрзализныце" могли заниматься своими прямыми обязанностями, а не посторонними делами.

Ранее УНН сообщал, что главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов вместо расследования коррупции в "Укрзализныце" посещал оплачиваемые фондом "Возрождение" Джорджа Сороса тренинги, разрабатывал для них мобильные приложения, а также проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, этот детектив расследовал дело "Роттердам+", которое САП на днях в четвертый раз закрыла из-за отсутствия доказательств вины.

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