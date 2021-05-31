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The Guardian

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Стала відома зарплата керівництва та членів Наглядової Ради “Укрзалізниці”

Київ • УНН

 • 102228 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Державна “Укрзалізниця” розкрила розмір зарплати керівництва компанії та членів Наглядової Ради у своєму фінансовому звіті за 2020 рік.

Стала відома зарплата керівництва та членів Наглядової Ради “Укрзалізниці”

За цими даними, середня заробітна плата одного члена правління “Укрзалізниці” у 2020 році сягала 20,8 млн грн на рік, а одного члена Наглядової Ради – 4 млн грн, що вдвічі менше, ніж 2019 року.

Цитата:

“Провідним управлінським персоналом вважається правління АТ “Укрзалізниця” у складі 6 осіб та Наглядова Рада у складі 5 осіб станом на 31 грудня.

У 2020 та 2019 роках винагороди правлінню АТ “Укрзалізниця” складалися в основному із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій та становили 53 018 000 грн та 71 417 000 грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 000 грн (2019 рік: 43 425 000 грн), - зазначено у звіті “Укрзалізниці”.


Доповнення

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань критичного стану “Укрзалізниці” домоглася звільнення неефективного керівництва компанії та членів Наглядової Ради. 

Також ТСК заявила про незадовільну роботу НАБУ з протидії корупції в “Укрзалізниці” та наполегливо рекомендувала керівнику бюро Артему Ситнику організувати роботу підлеглих так, аби детективи зі спеціального відділу розслідування корупції в “Укрзалізниці” могли займатися своїми прямими обов’язками, а не сторонніми справами.

Раніше УНН повідомляв, що головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов замість розслідування корупції в “Укрзалізниці” відвідував оплачувані фондом “Відродження” Джорджа Сороса тренінги, розробляв для них мобільні застосунки, а також проводив лекції в соцмережі Clubhouse

Крім того, цей детектив розслідував справу “Роттердам+”, яку САП на днях вчетверте закрила через відсутність доказів вини.

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