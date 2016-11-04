Стала известна соперница Э.Свитолиной в полуфинале итогового теннисного турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальном матче итогового турнира сезона "Elite Tennis Trophy" в Китае сыграет с представительницей Великобритании Йоханной Контой, передает УНН со ссылкой на персональный сайт первой ракетки Украины.
Так, за выход в финал престижных соревнований харьковчанка, посеянная под 4 номером, соревнуется с первым номером посева соревнований, представительницей Великобритании Йоханной Контой.
Вторую полуфинальную пару составили Петра Квитова из Чехии (3) и Шуай Чжан из Китая.
Напомним, что в прошлом году Э.Свитолина также дошла до полуфинала соревнований в Чжухае, где уступила Каролине Плишковой из Чехии.
Как сообщал УНН, на групповом этапе соревнований наша соотечественница одолела сопротивление нидерландки Кики Бертенс и россиянки Елены Весниной.