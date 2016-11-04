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Стала відома суперниця Е.Світоліної у півфіналі підсумкового тенісного турніру в Китаї

Стала відома суперниця Е.Світоліної у півфіналі підсумкового тенісного турніру в Китаї

Київ • УНН

 • 7970 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліни Світоліної у півфінальному матчі підсумкового турніру сезону "Elite Tennis Trophy" у Китаї зіграє з представницею Великої Британії Йоханною Контою, передає УНН з посиланням на персональний сайт першої ракетки України.

Так, за вихід у фінал престижних змагань харків’янка, посіяна під 4 номером, змагається з першим номером посіву змагань, представницею Великої Британії Йоханною Контою.

Другу півфінальну пару склали Петра Квітова з Чехії (3) і Шуай Чжан з Китаю.

Нагадаємо, що минулого року Е.Світоліна також дійшла до півфіналу змагань у Чжухаї, де поступилася Кароліні Плішковій з Чехії.

Як повідомляв УНН, на груповому етапі змагань наша співвітчизниця здолала опір нідерландки Кікі Бертенс та росіянки Олени Весніной.

Українські Національні Новини

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