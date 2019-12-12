Стала известна дата выхода продолжения "Матрицы"

В ролях будут те же актеры Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), режиссером будет Лана Вачовски.

В фильме также сыграют Яхья Абдул-Матин II ("Аквамен", "Хранители"), Джессика Хенвик (Звездные войны: пробуждение силы) и Нил Патрик Харрис ("Исчезнувшая", "Звездный десант").

Напомним, 21 августа глава Warner Bros. Тоби Эммерих анонсировал продолжение "Матрицы". Первый фильм трилогии вышел в 1999 году, второй и третий эпизоды ("Матрица: перезагрузка" и "Матрица: революция") — в 2003 году.